SEK-Einsatz in Prenzlauer-Berg Mann schießt 20-Jährige mit Luftdruckgewehr in Berliner Innenhof an

In Berlin-Prenzlauer-Berg haben Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) am Donnerstagabend einen 52-Jährigen festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, eine 20-jährige Frau im Innenhof eines Wohngebäudes angeschossen zu haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Laut Meldung soll sich die Frau kurz nach 18 Uhr im Innenhof an der Kreuzung Prenzlauer Allee und Wichertstraße aufgehalten haben, als der Mann sie beschoss. In der Folge erlitt sie eine Schwellung am Hinterkopf.

Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Mann sie womöglich schon zuvor beschossen haben könnte. So soll sich die 20-Jährige bereits am Nachmittag im Innenhof des Hauses bewegt haben, als sie plötzlich Schmerzen im Oberschenkel spürte und später ein Hämatom bemerkte, dessen Herkunft sie sich zunächst nicht erklären konnte.

Polizei drang gewaltsam in Wohnung ein

Mithilfe von Zeugenaussagen konnte schließlich die Wohnung des mutmaßlichen Täters lokalisiert werden. Nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft drang die Polizei gewaltsam in die Wohnung des Verdächtigen ein, wo dieser überwältigt und festgenommen wurde. Dabei erlitt er eine Platzwunde an der Stirn sowie eine Prellung an der Brust und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.

Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort, bevor er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von knapp drei Promille.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Waffe und die dazugehörige Munition in der Wohnung. Der Mann werde nun laut Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Verantwortung gezogen. (Tsp)