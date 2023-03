SEK-Einsatz in Waltersdorf Berliner Polizei nimmt zwei Verdächtige nach schwerem Raub mit Schusswaffe fest

Die Berliner Polizei hat am späten Samstagabend zwei 25 und 30 Jahre alte Männer im brandenburgischen Waltersdorf festgenommen. An dem Einsatz vor einer Kibek-Filiale waren auch Kräfte des Sondereinsatzkommandos (SEK) beteiligt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf Nachfrage bestätigte. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Hintergrund der Festnahmen ist nach Angaben des Sprechers eine Raubtat in Berlin von Anfang März. Die beiden Männer werden verdächtigt, an einem schweren Raub beteiligt gewesen zu sein, bei dem auch eine Schusswaffe im Spiel gewesen sein soll.

Informationen der „B.Z.“, ein Mann sei mit einem Messer bewaffnet gewesen und habe damit gedroht, konnte der Polizeisprecher zunächst weder bestätigen noch dementieren. Auch, ob einer oder beide Tatverdächtige bei der Festnahme verletzt wurden, war zunächst unklar.

