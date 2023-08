SEK rückt nach Berlin-Spandau aus Mann klettert aufs Dach und bedroht Nachbarn mit Spielzeugwaffe und Baseballschläger

In Berlin-Spandau ist ein Mann am Donnerstag auf das Dach eines Hauses geklettert und hat einen anderen Mann mit einer Waffe und einem Baseballschläger bedroht. Das teilte die Berliner Polizei am Freitagmorgen mit.

Demnach wurde die Behörde gegen 19.30 von einem 25-Jährigen gerufen. Dieser gab an, dass sich ein Mann auf dem Haus in der Grunewaldstraße befinde und ihn bedrohe. Als die Polizei eintraf, kletterte der 36-Jährige vom Dach zurück in seine Wohnung im vierten Stock.

Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos und einer Einsatzhundertschaft betraten kurze Zeit später die Wohnung des Tatverdächtigen. Er war jedoch nicht da. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten neben dem Baseballschläger und einem Elektroschocker auch die mutmaßliche Schusswaffe. Es handelte sich laut Polizei um eine schwarze Spielzeugwaffe aus Plastik.

Später fanden die Beamten den Mann in einem Lokal in dem Haus. Er wehrte sich, konnte jedoch festgenommen werden. „Der verhaltensauffällige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird nun dort behandelt“, teilte die Polizei mit. (Tsp)