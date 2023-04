SEK stürmt Antiquitätengeschäft Geiselnahme in Berlin-Schöneberg ist beendet

Die Geiselnahme in einem Geschäft in Berlin-Schöneberg hat am frühen Dienstagmorgen ein blutiges Ende genommen. Spezialkräfte drangen um kurz nach halb 3 in den Laden auf der Keithstraße ein, wie die Polizei auf Twitter mitteilte.

Während der Täter laut Polizeiangaben Suizid beging, blieb seine männliche Geisel unverletzt. Einem dpa-Fotografen zufolge wurde die Geisel, die über Stunden in der Gewalt des Mannes gewesen war, zu einem Rettungswagen geführt.

Zuvor war bereits eine Frau laut Polizei „aus dem Gefahrenbereich“ gerettet worden. Sie sei leicht verletzt worden. „Ich kann bestätigen, dass der Einsatz beendet ist“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am frühen Dienstagmorgen.

Erste Notrufe zu einem Überfall auf das Geschäft in Schöneberg am Montag gegen 17.30 Uhr hatten den Großeinsatz unweit vom Wittenbergplatz ausgelöst. Eine Sprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Beamten seien am Montagabend gegen 18.00 Uhr wegen einer „Bedrohungslage vor Ort“ ausgerückt.

Über Stunden hinweg wurde die Gegend zwischen Kurfürstenstraße, Kleiststraße und Keithstraße weiträumig abgesperrt.

Neben SEK-Beamten waren auch Rettungswagen und Sanitäter zum Tatort geeilt. Bereits kurz nach ihrer Ankunft konnten die Einsatzkräfte „relativ frühzeitig“ einen anderen Mann festnehmen, wie der Polizeisprecher sagte.

Einsatzfahrzeuge der Berliner Polizei nahe dem Geschäft an der Keithstraße. © dpa/Carsten Koall

Ob es sich dabei um einen Komplizen des Geiselnehmers handelte, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Beide seien bewaffnet gewesen. Der „B.Z.“ zufolge soll es in einem Antiquitätengeschäft zu dem Vorfall gekommen sein.“ (Tsp, dpa, AFP)