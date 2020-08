Freie Träger und Industrie- und Handelskammer (IHK) warnen vor einer drohenden "Versorgungslücke" bei Kitaplätzen. Anlass ist die überraschende Mitteilung der Senatsverwaltung für Jugend, für 2021 und 2022 keine neuen Anträge für Kitabauten entgegenzunehmen. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (DPW) in Berlin prognostizierte am Mittwoch 14.000 fehlende Plätze.

„Wenn die Planungen jetzt abreißen, wird es nicht mehr gelingen, den Ausbau so wie benötigt zu schaffen“, sagte DPW- Geschäftsführer Martin Hoyer dem Tagesspiegel. Sein Verband fordert ein Landesprogramm im Umfang von 500 Millionen Euro, da in den kommenden vier Jahren bis zu 25000 neue Kitaplätze benötigt würden. Dies besage die neue Bevölkerungsprognose. Die Jugendverwaltung wollte die Zahl nicht bestätigen, sondern verwies auf den Kitaentwicklungsplan, der noch in Arbeit sei.

In Berlin wird die Kitaversorgung zu 80 Prozent von den freien Trägern geleistet. Sie sind es auch, die die meisten neuen Plätze schaffen. Schon vor einigen Monaten waren sie alarmiert, weil bekannt wurde, dass das Kitaprogramm des Landes, „Auf die Kitas, fertig, los“, ausgeschöpft sei. Dennoch gab es Hoffnung, dass das Problem angesichts des wachsenden Platzbedarfs gelöst würde.

Umso überraschter waren die freien Träger, als sie auf der Seite der Jugendverwaltung Ende Juli plötzlich den Hinweis fanden, dass „in 2020 keine weiteren Anträge im Landesprogramm mehr angenommen werden können, da die Mittel für 2020 bereits ausgeschöpft sind“. Mehr noch: Für 2021 werde eine „Vornotierung von Projekten aus den vorliegenden Anträgen vorgenommen“. Mit anderen Worten: Angeschobene Projekte, für die sich die freien Träger oder Elterninitiativen zum Teil bereits hoch verschuldet haben, können erst ab 2022 mit Mitteln rechnen.

"Das traf uns ohne Vorwarnung"

„Das traf uns ohne Vorwarnung“, berichtet der Geschäftsführer des großen Trägers Fröbel e.V., Stefan Spieker. Selbst für Projekte, die im Einvernehmen mit der Jugendverwaltung seit 2019 geplant worden seien, gebe es nun unter Umständen kein Geld mehr. Spieker verweist darauf, dass Anträge erst gestellt werden können, wenn der Träger in Vorleistung gegangen ist und Bauplanungen erstellt hat. Somit müssten sich die Träger eben darauf verlassen, dass das Geld für abgestimmte Projekte auch fließe. Konkret betrifft das beispielsweise eine Fröbel-Kita, die ab September in Alt-Hohenschönhausen öffnen sollte: Hier fehlen noch die Gelder für die Innenausstattung. Nun ist völlig unklar, wann es losgehen kann. Klar ist nur: „Ab September wird die Miete fällig“, berichtet Spieker.

Die Sprecherin der Jugendverwaltung, Iris Brennberger, widersprach der Darstellung der freien Träger, dass die Antragsliste „überraschend“ geschlossen worden sei. Vielmehr sei bekannt gewesen, dass es bereits im Juni viel mehr Anträge als Mittel gegeben habe. Es sei „nicht sinnvoll“, dennoch immer weiter neue Anträge anzunehmen.

Verband prognostiziert Mangel an 25.000 Plätzen

Wie sehr die Geldmittel, der Bedarf und die Planungen auseinanderklaffen, rechnete der Paritätische am Mittwoch vor. Demnach fehlen zum Kitajahr 2020/21 rund 10.000 Plätze, um jedes Kind ab dem 1. Lebensjahr mit einem Kitaplatz versorgen zu können. Weitere rund 15.000 Plätze würden bis 2025 fehlen. Dafür würden in den nächsten drei Jahren rund 360 Millionen Euro benötigt.

Weitere rund 150 Millionen Euro würden für Sanierungen und Modernisierungen benötigt, um vorhandene Plätze zu sichern. Somit brauche man die genannten 500 Millionen Euro. Zwar stelle der Bund stellt aus seinem Konjunkturpaket dem Land Berlin 48,8 Millionen Euro zur Verfügung. Damit könne die Warteliste aber „nicht mal zur Hälfte abgearbeitet werden“. Die Gelder des Bundes werden für den Herbst erwartet, wobei die Förderrichtlinie noch unbekannt ist.

Auch Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD) äußerte sich am Mittwoch zur Kitaplanung: „Die neue Bevölkerungsprognose hat Veränderungen für die Kita-Planung zur Folge. Sie geht nicht mehr davon aus, dass die Kinderzahlen in den kommenden Jahren stagnieren, sondern davon, dass sie weiter steigen“, sagte Scheeres dem Tagesspiegel. Nun sei entscheidend, „dass wir bei der Kita-Planung entsprechend die Weichen stellen“. Scheeres erinnerte daran, dass in ihrer Amtszeit, also 2011, 45.000 Kita-Plätze mit öffentlichen Mitteln gefördert worden seien. Durch bereits laufende Maßnahmen entstünden derzeit rund 15.000 neuen Plätze.“

Berlins Bildungsssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Foto: Britta Pedersen/dpa

Auch die Sprachförderung bleibt auf der Strecke

Aufgrund der aktuell „massiv überzeichneten Kita-Investitionsprogramme“ sieht aber allein der Fröbel e.V. die Schaffung von über 1350 neuen Kitaplätzen „massiv gefährdet“. Fröbel habe sich deswegen mit einem Brandbrief an die Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses und die Bezirksbürgermeisterinnen und -bürgermeister gewandt, teilte Geschäftsführer Spieker mit. Einige Einrichtungen bei Fröbel könnten jetzt schon für das Kitajahr 2021/2022 keine neuen Kinder mehr aufnehmen, da alle freiwerdenden Plätze an Geschwisterkinder der bereits betreuten Kinder vergeben werden.

Auch Verdrängungseffekte seien spürbar: „Eltern, die im Zweifelsfall ihre Anwälte einen Brief an das Bezirksamt schreiben lassen, erhalten sofort einen Platz zugewiesen. Alle, die ihre Rechte nicht kennen oder nicht auf diese Weise wahrnehmen, fallen aus dem System", mahnte der Träger. Leidtragende seien neben den Eltern vor allem die Kinder, die von der Bildung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen besonders profitieren würden. Hier drohe eine „bildungspolitische Misere“.

Auch die IHK reagierte alarmiert. Das Land Berlin habe „offensichtlich sein Rezept für den schnellen und an die Bevölkerungsprognose angepassten Kitaausbau noch nicht gefunden und hinkt den eigenen Ansprüchen sowie dem Bedarf seit Jahren deutlich hinterher“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Wie berichtet, war der Senat 2019 dabei gescheitert, selbst rasch eine große Menge Kitaplätze durch Modulbauten zu schaffen: Es fanden sich keine Bewerber, die die Landesbauten errichten wollten. Ein Teil der Gelder ging daher an die freien Träger, die zudem viel preiswerter bauen als das Land.