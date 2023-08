Senat plant Pilotprojekt Berliner S-Bahnen könnten in Zukunft Güter transportieren

Um den Lieferverkehr auf Berlins Straßen zu reduzieren, will Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) den Transport von Gütern und Waren in den Zügen der Berliner S-Bahn testen. „In den nächsten zwei Jahren werden wir mit potenziellen Partnern sprechen und dann voraussichtlich in die Pilotphase gehen“, sagte Schreiner dem Tagesspiegel.