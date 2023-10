Tagesspiegel Plus Exklusiv Senat und Bezirk streiten in Berlin vor Gericht : Stopp des Radwegs an der Ollenhauerstraße wohl rechtswidrig

Der Stopp eines fertigen Radwegs in Reinickendorf war wohl rechtswidrig. Darauf deutet ein neuer Gerichtsbeschluss hin. Jetzt gibt es Streit, wer die Prozesskosten zahlen muss.