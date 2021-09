Tausende Mitarbeiter:innen der Berliner Verwaltung wurden am Donnerstag zur Untätigkeit verdonnert. Weil in einzelnen Senatsverwaltungen, darunter der Justiz- und der Innenverwaltung, Probleme mit der IT aufgetreten sind, funktionieren einzelne Programme, teilweise auch der komplette Rechner nicht.

Wodurch die Störung verursacht wurde und wann sie behoben sein wird, ist derzeit unklar. Die Fehlersuche hält zum gegenwärtigen Zeitpunkt an.

Besonders betroffen war dem Vernehmen nach die Justiz. Während die Störung in einzelnen Bereichen, unter anderem der Senatsverwaltung selbst, auch am Donnerstagnachmittag anhielten, funktionierte unter anderem am Kammergericht am frühen Nachmittag nach Angaben einzelner Richter:innen wieder alles reibungslos. Angaben zu Umfang und Ursache der Störung konnte ein Sprecher der Justizverwaltung im Gespräch mit dem Tagesspiegel nicht machen. Er verweis auf das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ).

Dort wiederum war man offenbar den ganzen Tag über damit beschäftigt, die Störung zu beheben. In einer internen Mail, die dem Tagesspiegel vorliegt, informierte der Leiter der IT-Stelle der Justizverwaltung die Mitarbeiter:innen über die Probleme.

In dem Schreiben ist von einem "großen Problem" im IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) die Rede, "von dem wohl das ganze Land Berlin betroffen sei". "Wann mit einer Lösung gerechnet werden kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht absehbar", heißt es in der Mail weiter.

Tagesspiegel-Informationen zufolge ist allerdings nicht die gesamte Verwaltung von der Störung betroffen. Vielmehr seien einzelne Funktionen, sprich Programme, ausgefallen. Ein Cyberangriff wird zum jetzigen Zeitpunkt dem Vernehmen nach ausgeschlossen.

Betroffen sind neben neben den genannten Senatsverwaltungen auch die Standesämter sowie das Landesverwaltungsamt. Die Innenverwaltung war darüber hinaus von einem Stromausfall betroffen. Der ereignete sich einem Sprecher zufolge am frühen Morgen und war nach wenigen Minuten wieder behoben.