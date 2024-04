Seniorenheim Berlin-Lichtenberg Domicil hat eine neue Heimleitung installiert

Die Domicil-Gruppe, die auch das Seniorenheim in Friedrichsfelde betreibt, hat auf die massiven Vorwürfe gegen die Heimleitung reagiert. Ein Sprecher der Gruppe teilte am Montag mit, dass „mit sofortiger Wirkung eine sehr erfahrene neue Heimleitung und Pflegedienstleitung eingesetzt“ worden sei. „Bis zur abschließenden Klärung gilt in jeder Hinsicht die Unschuldsvermutung“, sagte der Sprecher.