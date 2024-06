Seniorin gefesselt, geknebelt und beraubt Polizei Berlin fahndet per Foto nach zwei Tatverdächtigen

Opfer eines brutalen Überfalls ist eine Seniorin in Wedding geworden. Die Tat hat sich am Samstag, dem 24. Februar 2024, in der Hochstädter Straße ereignet.

Gegen 7 Uhr sollen zwei Männer eine 74-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen haben. Laut Polizei sollen die Tatverdächtigen die Frau gewaltsam zu Boden gebracht, gefesselt und geknebelt haben. Anschließend sollen sie hochwertigen Schmuck entwendet haben und die Seniorin hilflos zurückgelassen haben.

Die Polizei gab an, dass die mutmaßlichen Täter Türkisch gesprochen haben sollen. Mit den untenstehenden Fotos fahndet die Polizei nach den beiden Männern.

Diese Aufnahme einer Videokamera hat die Polizei veröffentlicht. © Polizei Berlin

Auch nach diesem Mann fahndet die Polizei Berlin aktuell. © Polizei Berlin

Die Polizei bitte um Mithilfe und fragt:

Wer kennt die Gesuchten und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihren Aufenthaltsorten machen?

und/oder ihren machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 in der Pankstraße 29 in Wedding, unter der Telefonnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)