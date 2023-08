Tagesspiegel Plus Exklusiv Serie an Brandstiftungen trotz Fußfessel : Zündete ein Mann aus dem Remmo-Clan in Berlin zwölf Autos an?

Offenbar legte ein verurteilter Straftäter mehrfach Feuer, seine elektronische Fußfessel überführte ihn – nun stellt sich heraus: Bei dem Mann handelt es sich wohl um eine Clan-Größe.