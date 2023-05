Sex und Kitsch trendet Das Leo-Muster ist zurück in Berlin

Mit Kleidung in Leopardenmuster assoziiert man schnell ganz bestimmte Menschentypen: Giselas in ihren 60ern, die mit ihren „Mädels“ gerne mal eine Flasche Rotkäppchen köpfen und mit „flotter“ Garderobe ausgestattet sind; Las Vegas Fans mit Hang zur Extravaganz oder Rocker in zu engen Hosen, mit aufgeplustertem Haupthaar und Cowboystiefeln.