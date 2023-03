Sexuelle Belästigung im Berliner Bus Polizei fahndet mit Fotos nach Mann aus X33

Ein Mann soll im vergangenen Jahr im Bus X33 eine Jugendliche sexuell belästigt haben. Die Berliner Polizei sucht nun mit Fotos nach ihm.

Den Angaben zufolge war der Mann am 7. Mai 2022 mit dem X33 in Richtung Spandau in Wittenau unterwegs. Dort soll er zwischen 15.20 Uhr und 16.10 Uhr die Jugendliche sexuell belästigt haben.

© Polizei Berlin

Die Polizei möchte wissen:

Wer weiß, wer der Mann ist und wo er sich aufhält?

Wer hat ihn vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann andere sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei nimmt Hinweise in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten, unter Telefon (030) 46 64–91 35 55, per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin und in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

Zur Startseite