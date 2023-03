Sexuelle Belästigung in Berlin 35-Jähriger entblößt sich vor Jugendlichen am Ostbahnhof

Am Berliner Ostbahnhof hat sich am Dienstag ein 35-jähriger Mann vor einer Gruppe Jugendlicher entblößt und sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil vorgenommen. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Den Angaben nach hatte ein Zeuge die sexuelle Belästigung gegen 12.50 Uhr vor der Haupthalle des Bahnhofs beobachtet und die Bundespolizei alarmiert. Diese nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den bereits polizeibekannten 35-Jährigen ein.

Die Deutsche Bahn habe dem Mann, der den Angaben nach keinen festen Wohnsitz hat, darüber hinaus ein zweijähriges Hausverbot für den Ostbahnhof erteilt.

