Sexueller Übergriff auf 17-Jährige in Hotel Verdächtiger stellt sich nach öffentlicher Fahndung der Berliner Polizei

Wenige Stunden nach Veröffentlichung eines Fahndungsfotos am Montag hat sich ein Mann der Berliner Polizei gestellt, der verdächtigt wird, einen sexuellen Übergriff auf eine damals 17-Jährige vorgenommen zu haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Vorfall gegen 3.30 Uhr am 20. März 2022 in einem Hotelzimmer in der Heidestraße in Moabit passiert sein.

Der Tatverdächtige soll dabei auch Foto- oder Videoaufnahmen der Jugendlichen gemacht haben. Laut einer Polizeisprecherin erging noch am selben Tag Anzeige gegen den Mann. Den großen Abstand zwischen dem Vorfall und der Fahndung begründete die Sprecherin damit, dass eine Tätersuche mithilfe der Öffentlichkeit erst dann erfolge, wenn alle anderen Ermittlungswege ausgeschöpft seien.

Der heute 21-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffes verantworten. (Tsp)