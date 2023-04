„Shoo Shoo Shoo, Sha Sha Sha“ Das hat es mit dem Ohrwurm von „LOL“ auf sich

Eigentlich bedeutet der Internet-Ausdruck „lol“ ja „laughing out loud“, also laut auflachen. Genau das ist bei der gleichnamigen Sendung verboten, dort steht „LOL“ für „Last One Laughing“ – der letzte lacht. Und zwar meistens am besten, wie ein Sidekick der vierten Staffel „LOL“ des Streaming-Anbieters „Prime“ bewiesen hat.