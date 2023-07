„Sichtbares Zeichen der Solidarität“ Nach dieser ukrainischen Stadt wird ein Berliner Platz benannt

Der Krieg in der Ukraine schlägt sich bald dauerhaft im Pankower Stadtbild nieder. Ein Platz in Prenzlauer Berg soll nach einem Ort in der Ukraine benannt werden: der „Riwne Platz“ (sic!). Das beschloss das Pankower Bezirksamt in seiner Sitzung am 27. Juni. Demnach soll die bisher unbenannte öffentliche Grünanlage zwischen den Hochhäusern der Michelangelostraße 51 bis 71 nach der künftigen ukrainischen Partnerstadt des Bezirks benannt werden.