Sie bekämpfen das Roller-Chaos Auf Patrouille mit Berliner Scooter-Kontrolleuren

Der Roller jammert beim Aufräumen. Dabei zieht Camillo Kießig ihn nur einen Meter von einer Grundstücksausfahrt weg über den Gehweg der Revaler Straße, um ihn exakt parallel zum Bordstein auszurichten, wo er niemanden stört. Der immerhin nicht allzu aufdringliche Alarm ist steter Begleiter in Kießigs Job als „Foot Patrol“: Kießig ist einer von denen, die den immerwährenden Kampf gegen das Scooter-Chaos auf den Gehwegen Berlins führen. Der Senat hat die Anbieter zu diesem Kampf verpflichtet in den zum Jahreswechsel erneuerten Verträgen.

Kießig und sein Kollege Robin Scholle, seines Zeichens „Operations Manager“, sind zu dieser Tour am Bahnhof Warschauer Straße gestartet, dessen Umgebung sie als Problemzone kennen. Aber an diesem Morgen mitten in der Woche wirkt der Friedrichshainer Kiez recht aufgeräumt. Hier ein ungeschickt geparkter Scooter, da ein schiefstehendes Lime-Fahrrad mit morschem Ständer.

„Damit räumen wir Berlin quasi auf“, sagt Scholle über die Patrouillen, die sich teils auf den eigenen Fuhrpark beschränken und teils mit der Konkurrenz abgestimmt sind. Da in Friedrichshain gerade so wenig zu tun ist, fahren sie mit der S-Bahn zum Alex, um die Lage zwischen Fernsehturm und Rotem Rathaus zu checken.

Firmenübergreifende Scooter-Kontrolle

Hier in der Ost-City gilt neuerdings Parkverbot: Scooter können nur noch an ausgewiesenen Plätzen abgestellt werden. Die meisten dieser Plätze sind die von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) koordinierten Jelbi-Stationen wie die vor den Rathauspassagen. Hier parkt auch die Konkurrenz, für die Kießig jetzt ebenso zuständig ist. In der S-Bahn hierher hat er die Warnweste über seiner Jacke gewechselt und damit auch seine Rolle: Er patrouilliert hier firmenübergreifend. Deshalb trägt er jetzt nicht mehr Lime, sondern Jelbi auf dem Rücken.

Die Scooter an der mit gelber Linie, Schild und Blindenleitstreifen markierten Station stehen schon ziemlich ordentlich. Kießig macht etwas Feinsortierung, meldet über seine App ein Gefährt mit kaputtem Handyhalter und verpasst den Exemplaren, die noch keinen haben, einen Scooter-Melder-Aufkleber am Lenker mit den Kontaktdaten, auch in Braille-Schrift, denn für Sehbehinderte sind falsch geparkte Scooter nicht nur lästig, sondern hochgefährlich.

An Jelbi-Stationen herrscht meist mehr Ordnung als an freien Abstellplätzen. © Stefan Jacobs

Hier in Mitte haben sich die Zustände offenkundig gebessert, seit BVG und Bezirk ein dichtes Netz an Abstellplätzen eingerichtet und die Parkverbotszone angeordnet haben, in der GPS und Software das wilde Abstellen der Scooter verhindert: Nutzer können sich in dem Gebiet, das vom Alex bis zum Checkpoint Charlie und zum Brandenburger Tor reicht, nur noch an den Stellplätzen ausloggen.

4750 „Elektrokleinstfahrzeuge“ darf jeder der vier Anbieter innerhalb des S-Bahn-Rings betreiben.

Stadtweit gibt es schon etwa 330 Stationen, zwei Drittel davon innerhalb des S-Bahn-Rings. Die Zahl wächst stetig und muss es auch: Die bis Ende März 2025 gültige Sondernutzungserlaubnis des Landes erlaubt 19.000 Scooter innerhalb des Rings – je 4750 für die Anbieter Lime, Tier, Voi und Bolt.

Außerhalb des Rings gibt es weder ein Limit, noch wird die in der City fällige Gebühr von drei Euro pro Scooter oder Mietfahrrad und Monat erhoben. Denn wo der öffentliche Nahverkehr dünner ist, sind die Gefährte auch politisch erwünscht für die sogenannte letzte Meile.

Abgesehen von der Standortkontrolle per GPS muss man am Ende jeder Scooter-Fahrt auch ein Foto des abgestellten Gefährts an Lime senden, das nach Auskunft von Anna Montasser von echten Menschen angeschaut wird: „Noch ist die KI nicht so weit.“ Montasser ist „Director Public Policy“ bei Lime, also die Kontaktstelle zu den Stadtverwaltungen. „Wir wünschen uns eine flächendeckende Infrastruktur“, sagt sie über die Parkflächen – „so, wie sie das Auto schon lange hat“.

Camillo Kießig ist inzwischen weitergegangen zum Abstellplatz vor dem Roten Rathaus. Er hat einen Roller im Schlepptau, den irgendwer trotz der Software-Sperre quer auf dem Gehweg abgestellt hat. Ein weiterer steht am U-Bahn-Ausgang.

Falls es doch die letzten Mieter waren, bekommen sie ein Verwarnungsgeld. Kießig vermutet, dass es meist andere sind, die die Fahrzeuge herumzerren oder umwerfen. Und Montasser bezeichnet sowohl den Anteil der schlimmsten Fälle – etwa in Grünanlagen oder Gewässer geworfene Scooter – als auch den Anteil der reinen Spaßfahrten, die gern mal zu zweit und unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln stattfinden, als „marginal“.

Kießig wirft noch mal einen kritischen Blick auf die Stellfläche. Ein bisschen Platz ist noch frei innerhalb der Markierung. Bei Überfüllung würde „rebalanced“, also umgeparkt zur nächsten Station. Für größere derartige Aktionen gibt es Transporter und Lastenräder. Die Serviceflotte wird auch für Fahrten zur Werkstatt nach Lichtenberg gebraucht.

Alles in allem sind laut Montasser rund 90 Menschen damit beschäftigt, den Betrieb in Berlin am Laufen zu halten. Leute wie Camillo Kießig, der jetzt einen unangenehmen Teil seines Jobs machen muss, nämlich den Müll aus den Lenkerkörbchen der Mieträder zum nächsten Mülleimer tragen. Sein bisher unerfreulichstes Objekt „war ein halb zerfledderter Döner, der sich schon bewegt hat“. Aber Kießig jammert nicht. Er ist ja kein Scooter.