Sie hat ein Foto für Gaultier Französischer Modestar zu Gast bei Finale von Heidi Klums „Germany's Next Topmodel“

Nichts weniger als „legendär“ würde es, sagt ProSieben: Am 15. Juni steigt das Finale von Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) – angekündigt ist unter anderem als Stargast der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier. Das teilte der Sender am Montag mit. Mit dabei sind demnach außerdem die deutsche Singer-Songwriterin und Grammy-Gewinnerin Kim Petras (30), die Rockband Scorpions, der Choreograf und Tänzer Mecnun Giasar (Majnoon), ESC-Gewinnerin Loreen (39) und Modedesigner Christian Cowan.

Für das Show-Opening tanzt auch das Ensemble des Berliner Friedrichstadtpalastes mit den Finalistinnen über die GNTM-Bühne. Eine „Explosion von Farben“ ist bei der Grand Show „Falling in Love“ angekündigt – die Kostüme kuratierte übrigens Jean Paul Gaultier.

Leni Klum „unterstützt Mama“

Heidi Klums Tochter Leni Klum (19) ist ebenfalls beim Finale dabei – um „ihre Mama zu unterstützen“, wie es ProSieben formuliert. Leni ist die Tochter von Klum und Formel-1-Manager Flavio Briatore und arbeitet an ihrer eigenen Modelkarriere. Aktuell ist sie überall auf Plakaten halbnackt neben ihrer Modelmutter zu sehen – für eine Werbekampagne der italienischen Unterwäsche-Marke Intimissimi. Das löste viel Kritik aus.

Nichts Neues für „Ich habe heute leider kein Foto für dich“-Heidi: Ihre Endlos-Castingshow GNTM hat seit dem Start der ersten Staffel vor 17 (!) Jahren nicht nur Fans gewonnen. Nicht nur, dass die Sendung äußerst repetitiv sei – auch wird sie immer wieder mit einem negativen Selbstbild junger Mädchen und Krankheiten wie Magersucht in Verbindung gebracht. Kandidatinnen für Übergrößen, wie sie in den letzten Staffeln zu sehen waren, wirkten da eher wie ein Alibi.

Das Show-Finale steigt am 15. Juni ab 20.15 Uhr live in den MMC-Studios in Köln – und auf ProSieben. (Tsp/dpa)