Sie klauten einer Seniorin das Smartphone : Taschendiebe in Berliner Straßenbahn von Zivilfahndern gefasst

Am Samstagabend erbeuteten ein 50- und ein 42-Jähriger in einer Straßenbahn das Smartphone einer 83-Jährigen. Was sie nicht wussten: Polizisten in Zivil beobachteten sie dabei.