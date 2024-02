Sie kleidete schon Lady Gaga und Rihanna ein Designerin Marina Hoermanseder ist zurück auf der Berliner Fashion Week

Vier Jahre ist es her, dass die österreichische Designerin Marina Hoermanseder, deren Arbeit eng mit der Hauptstadt verwoben ist, das letzte Mal die Berliner Modewoche mit ihren Kreationen beehrte. Diesen Donnerstag ist sie zurück – mit einer großen Show im Zenner am Treptower Park. Von „Comeback“ will sie dennoch nichts wissen, auch wenn sie zugibt, dass das von außen betrachtet so wirken könnte. „Aber wir haben weitergearbeitet“, erzählt sie in ihrem vollgestopften Kreuzberger Atelier, während sie ihr zweites, vier Monate altes Kind stillt und die Arbeit von 30 Mitarbeitern delegiert.