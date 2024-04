Tagesspiegel Plus Sie lebt mit sieben Waschbären zusammen : Diese Berliner Tierärztin kämpft gegen das schlechte Image der invasiven Art

Niemand will sie im Garten haben, zunehmend werden sie gejagt: Waschbären haben keinen guten Ruf. Ein Berliner Verein will das ändern – und die Population via Kastration regeln.