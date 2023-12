Sie überquerte die Straße 28-Jähriger fährt Passantin in Berlin an – verletzt

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch in Reinickendorf von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll die 56-Jährige gegen 21.45 Uhr auf dem Wilhelmsruher Damm über die Straße in Richtung der S-Bahn-Haltestelle Wittenau gegangen sein.

Ein 28-Jähriger, der dort mit seinem Toyota von Eichborndamm zum Dannenwalder Weg unterwegs war, fuhr die Frau an, als er an einer Einfahrt vorbeifuhr. Die Passantin wurde dabei am Ellenbogen und am Bein verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Der Autofahrer und seine 21-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt. (Tsp)