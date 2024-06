Sie werben um Jugendliche Rechtsextreme nutzen öffentliche Sportstätten im Osten Berlins für Kampftraining

Das Kampfsporttraining von Rechtsextremen in bezirkseigenen Sportstätten ist in Berlin offenbar verbreiteter als bisher angenommen. Die rechtsextreme Kleinstpartei „III. Weg“ und seine Jugendorganisation „Nationalrevolutionäre Jugend“ (NRJ) nutzt öffentliche Sportstätten nicht nur in Pankow, sondern auch in den Bezirken Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf – teilweise auch in privaten Sportclubs.