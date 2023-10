„Sieg Heil“ und „Free Palestine“ So vernetzen sich die Israel-Hasser in Berlin

Die Polizisten fuhren Streife durch die Sonnenallee in Berlin-Neukölln, es war am Sonnabend kurz vor Mitternacht. Am Morgen waren Hamas-Kämpfer aus dem Gaza-Streifen in Israel eingerückt und richteten ein Massaker an hunderten Menschen an. In Neukölln wurde gefeiert. Schon den ganzen Tag hatte die Polizei ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft, ein Krisenzentrum mit der Staatsanwaltschaft wurde eingerichtet.