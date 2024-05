„Heil“ und immer wieder Hitler Berliner Studentenverbindung im rechten Sumpf

Keine Frauen, jahrhundertelange Traditionen und ein Fackelmarsch, der auf einer Route verläuft, die einst schon die Sturmabteilung der NSDAP mit Fackeln bestritt. Für Außenstehende dürfte der traditionelle Coburger Pfingstkongress deutscher Burschenschaften wirken, wie aus der Zeit gefallen.

Die Veranstaltung ist die wichtigste Verbandstagung aller Mitglieder des sogenannten Coburger Convents. Eine Dachorganisation von Studentenverbindungen, die sich selbst als nicht parteipolitisch beschreibt, gleichzeitig jedoch von ihren Mitgliedern erwartet, sich „jederzeit“ für die „freiheitlich-demokratische und liberal-rechtsstaatliche Ordnung“ der Bundesrepublik Deutschland einzusetzen.

Nicht alle Mitglieder scheinen die Statuten ihres pflichtschlagenden Dachverbands verinnerlicht zu haben. Bereits im Oktober 2022 fiel die Landsmannschaft „Thuringia Berlin“, die ihren Sitz in einer Villa in Dahlem zwischen Freier Universität und Botanischen Garten hat, bei einem Verbindungstreffen in Freiburg mit volksverhetzenden Parolen auf. Mehrere Mitglieder der „Thuringia“ randalierten in einem Verbindungshaus und zogen anschließend unter „Heil Hitler“-Gebrüll durch Freiburger Straßen.

Eine der gastgebenden Freiburger Verbindungen erstattete damals zwar keine Anzeige, aber beschwerte sich offiziell über die Berliner Gäste, die daraufhin die Vorfälle leugneten und, statt sich zu entschuldigen, die Freiburger zum Fechtduell herausforderten. Eine Parallelwelt. Ein Begriff, der sich auch auf weitere Entwicklungen in dem Fall projizieren lässt.

Paralleljustiz „Ehrengericht“

Denn lange wirkte es so, als würden die rechtsextremen Verfehlungen der „Thuringia Berlin“ im Süden Baden-Württembergs ohne Konsequenzen bleiben. Dieses Jahr sollten ausgerechnet die Berliner turnusmäßig das Präsidium des wichtigen Coburger Pfingstkongresses übernehmen. Doch Mitte März dann die plötzliche Umkehr.

Das „Ehrengericht“ des Coburger Convents, ein internes Gremium, das eine Paralleljustiz zu ordentlichen Gerichten darstellt, beschloss den Ausschluss der präsidierenden „Thuringia Berlin“ wegen der Verfehlungen in Freiburg. Ein einmaliger Vorgang, der aber zunächst eine Hintertür offenließ.

„Thuringia“ versucht Ausschluss mit Trick zu umgehen

Der Ausschluss richtete sich lediglich an den „aktiven Bund“ der „Thuringia“, also den Nachwuchs. Nicht davon betroffen waren die sogenannten „Alten Herren“. Es dauerte nicht lange, bis die „Thuringia Berlin“ auf die Idee kam, das Urteil des „Ehrengerichts“ dadurch zu umgehen, dass mehrere „aktive“ Mitglieder kurzerhand zu „Alten Herren“ gemacht wurden.

Eines dieser Mitglieder, das sich, um die Sanktionen zu umgehen, in einen „Alten Herren“ verwandeln sollte: Sebastian Krabbe, Wahlkreismitarbeiter des brandenburgischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Freiherr von Lützow. Der Politiker wird vom Brandenburger Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Krabbe ist nicht das einzige „Thuringia“-Mitglied mit AfD-Verbindungen. Andreas Galau, Vizepräsident des Brandenburger Landtags und AfD-Politiker, ist „Alter Herr“ in der Verbindung.

All die internen Vorgänge in der „Thuringia Berlin“ gehen aus umfangreichem Schrift- und E-Mail-Verkehr des Coburger Convents hervor, der von der „Autonomen Antifa Freiburg“ ausgewertet wurde. Die Dokumente liegen dem Tagesspiegel vor. Bereits im vergangenen Jahr machte die süddeutsche Antifa-Gruppierung die rechtsextremen Vorfälle bei dem Freiburger Verbindungstreffen öffentlich.

Linke Demonstration gegen den Pfingstkongress des Coburger Convents in Hannover im Jahr 2021. © imago images/Michael Matthey

Aus den Datensätzen geht schließlich ebenfalls hervor, dass sich die „Thuringia Berlin“ am Ende doch dafür entschied, komplett und inklusive der „Alten Herren“ vom Präsidium des Coburger Pfingstkongresses zurückzutreten, wohl auch um nicht noch mehr Staub aufzuwirbeln. Weitere geleakte interne E-Mails der „Antifa Freiburg“, die sich Mitglieder der „Thuringia Berlin“ bereits 2020 gegenseitig schrieben und dem Tagesspiegel vorliegen, geben jedoch Einblicke.

In einer dieser E-Mails tauschen sich „Thuringia“-Sprecher Nils J. und ein weiteres Mitglied der Studentenverbindung über ein sogenanntes „Stiftungsfest“ aus, das im Betreff des Nachrichtenverkehrs wiederholt als „Hitlerfest 2020“ bezeichnet wird. Eine seiner Mails unterschreibt J., der „Junior-Berater“ in einer Berliner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein soll, mit dem Namen „Adi“, einem Spitznamen für Adolf Hitler.

Hochachtungsvoll, Dein Adi Mailverkehr zwischen zwei Mitgliedern der „Thuringia“

Auch eine „Thurinigia“-Veranstaltung im Januar 2022 wird in internen Protokollen als „Hitlerkommers“ beschrieben. Bei mehreren Wörtern in dem Dokument wird zudem der doppelte Buchstabe „s“ als stilisierte doppelte Sig-Rune geschrieben, dem Symbol der SS.

Der Tagesspiegel hat sowohl den AfD-Politiker Andreas Galau als auch Nils J. um eine Stellungnahme zu den rechtsextremen Vorfällen in ihrer Berliner Landsmannschaft gebeten und keine Antwort erhalten. Bisher stand in der Hauptstadt vor allem die ebenfalls in Steglitz-Zehlendorf ansässige Burschenschaft „Gothia“ im Fokus wegen rechtsextremer Vorfälle.

Kürzlich wurde bekannt, dass der ehemalige CDU-Finanzsenator Peter Kurth eine führende Rolle bei der ultrarechten „Gothia“ gespielt haben soll. Laut Berliner Verfassungsschutz stehen Mitglieder einzelner Burschenschaften an Berliner Universitäten in Verbindung zu rechtsextremen Kreisen. Gut möglich, dass sich das öffentliche Augenmerk neben der „Gothia“ nun auch auf die „Thuringia“ ausweiten könnte. Denn Distanz zum Rechtsextremismus scheinen beide Berliner Studentenverbindungen nicht an den Tag zu legen.