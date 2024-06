Siemens-Vorstand Neike über Siemensstadt „Auf die Berliner Verwaltung lasse ich nichts kommen“

Herr Neike, Siemensstadt Square sei Ihr Baby, haben Sie 2020 gesagt. Lernt das Baby jetzt endlich laufen?

Es läuft schon lange, das ist jedoch von außen nicht immer sichtbar. Bevor wir in die konkrete Planung gehen konnten, mussten baurechtliche Themen geklärt werden. Und natürlich ist so ein Projekt eines bestehenden Areals komplizierter als auf der grünen Wiese. Zum Beispiel mussten wir das Dynamowerk sowie das Mittelspannungswerk auf dem Gelände neu organisieren. Mit dem Hochhaus haben wir dann bald auch sichtbare Veränderungen.

Seit 2018 die erste Vereinbarung mit dem Land Berlin geschlossen wurde, engagieren Sie sich für das Projekt. Was ist künftig Ihre Rolle?

Ich bin der einzige Siemens-Vorstand, der seinen Dienstsitz in Berlin hat. Zudem bin ich im Vorstand für Berlin und Brandenburg zuständig. Und Siemensstadt ist immer noch ein Herzensprojekt, bei den wichtigen Gesprächen mit den Regierenden Bürgermeistern war ich immer dabei. Und ich bin ganz sicher: In einigen Jahren werden alle Berlinerinnen und Berliner stolz sein auf dieses neue Quartier.

Das Ihrer Einschätzung nach sogar die ganze Stadt „prägen“ wird.

Es gibt ein paar Projekte, auf die man mich ich überall in der Welt anspricht. Normalerweise werden alte, städtische Industriestandorte an den Rand der Stadt verlegt. Wir machen das anders: Produktion und Wohnen, Forschen und Arbeiten an einem Ort – das ist das Besondere. Und so entsteht ein Leuchtturmprojekt über Berlin hinaus. Siemensstadt Square kann zu einer anderen Sicht auf Berlin beitragen.

Und inwieweit ist Siemensstadt Referenzprojekt für den Konzern?

Wir erproben neue Technologien bei uns als erstes. Dazu haben wir zum Beispiel unseren Standort Erlangen als weltweites Forschungs- und Entwicklungszentrum für das industrielle Metaverse ausgebaut. In Berlin betrifft der Customer-Zero-Gedanke ganz stark die Bereiche Energie- und Gebäudetechnik. Auf dem Siemensstadt Square kann man zum Beispiel besichtigen, mit welchen Lösungen der CO₂-Abdruck minimiert wird.

Zur Person Cedrik Neike, 1973 in Berlin geboren, lernte bei Siemens Industriekaufmann und studierte anschließen Wirtschaftsingenieurwesen in London. Nach 16 Jahren beim US-Konzern Cisco kam Neike 2017 zurück nach Siemens – in den Vorstand. Der vierfache Vater lebt in Berlin und führt im Weltkonzern mit 320.000 Mitarbeitenden den Geschäftsbereich Digitale Industrien.

Ist die komplexe Planung mit digitalen Zwillingen ursächlich für den zähen Projektverlauf in den vergangenen Jahren – oder doch einmal mehr die Berliner Verwaltung?

Wir dürfen die Covid-Jahre nicht vergessen, die haben vieles erschwert und verzögert. Auf die Verwaltung lasse ich nichts kommen. Sowohl auf der Senats- wie auf der Bezirksebene ist sehr engagiert gearbeitet worden, damit wir das gemeinsam hinkriegen. Und der Digitale Zwilling ist ganz im Gegenteil ein Katalysator: Einmal richtig aufgesetzt, hilft er uns viel Zeit, Material und Geld zu sparen und, ganz wichtig, Fehler beim Bau zu vermeiden.

Gehören zu den geplanten 7000 Wohnungen auch Werkswohnungen?

Wir arbeiten zusammen mit Wohnungsbaugesellschaften, und es könnte sein, dass wir einige Wohnungen für Siemensianer reservieren. 30 Prozent werden sozialverträgliche Mieten haben, und für Studenten ist auch ein Anteil vorgesehen.

Wann kommen die ersten Wohnungen auf den Markt?

In der Phase 1 des Projekts ging es vor allem ums Baurecht. Parallel sind wir dabei in Phase 2 die Produktion in die beiden Industrie-Hubs zu verlagern, damit wir auch bauen können. In Phase 3 bauen wir das Hochhaus und das Atrium-Gebäude, deren Grundstein wir gerade legen. Dann kommt Phase 4 mit dem Bau von Wohnungen und anderer Gebäude sowie parallel der Umbau des riesigen Verwaltungsgebäudes, das ja viel größer ist als zum Beispiel das Kanzleramt. So arbeiten wir uns Stück für Stück durch das Areal.

Warum wird das Hochhaus nur 60 Meter hoch, obgleich der Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs 150 Meter vorgesehen hatte?

Wir bauen nicht ein sehr hohes Gebäude, sondern mehrere nicht ganz so hohe. Das ist kostengünstiger und effizienter: Es ist einfacher, diese Gebäude CO₂-neutral zu machen, unter anderem mit dem größten Wärmetauschers Europas, der die Abwärme des über das Gelände verlaufenden Abwasserrohres nutzt.

Siemens ist immer noch der größte industrielle Arbeitgeber in der Stadt – wie geht es aktuell den Berliner Standorten?

Vor allem den hier ansässigen Smart-Infrastructure-Werken geht es wirklich gut. Alle Berliner Werke sind stabil.

Wir schaffen eine Blaupause für den Einsatz von grüner Technologie in Städten. Cedric Neike

2018, als der Vorstand die Entwicklung von Siemensstadt beschloss, setzte sich Berlin gegen Singapur durch, obgleich der asiatische Markt dynamischer ist. Was hat damals den Ausschlag gegeben, neben dem Engagement des Berliners Cedrik Neike?

Wir wollten einen bestehenden Standort neu entwickeln, und dazu waren drei Dinge wichtig: Erstens: Siemens wurde in Berlin gegründet; wir haben hier also einen historischen Standort. Zweitens: einen bestehenden Standort neu zu konzipieren, ist sehr komplex. Die Politik ist uns sehr entgegengekommen. Und schließlich muss sich so ein Projekt immer für alle rechnen. Und das tut es: Wir schaffen eine Blaupause für den Einsatz von grüner Technologie in Städten und gleichzeitig entwickeln wir einen über 100 Jahre alten Produktionsstandorts zum lebenswerten Stadtteil.

Wann ist das Projekt abgeschlossen?

2027 werden die ersten Teams und auch ich in das erste Hochhaus ziehen. Und 2035 sollte alles fertig sein. Solche Projekte brauchen Zeit, das haben wir in Adlershof gesehen und sehen es gerade auch in Tegel.