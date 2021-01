Am Neujahrsmorgen zieht die Berliner Feuerwehr eine erste Bilanz zu den Einsätzen der vergangenen Nacht. Insgesamt sei sie "recht ruhig" verlaufen, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel am Morgen. Dennoch musste die Feuerwehr zu 862 Einsätzen ausrücken. Das seien 661 weniger als im Vorjahr, wo die Feuerwehr 1523 verzeichnete. Bei zwei Dritteln der Einsätze in dieser Silvesternacht habe es sich um Brandbekämpfungen gehandelt, ein Drittel seien Rettungseinsätze gewesen.

Durch die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren sei man gut vorbereitet gewesen. Planmäßig wurde der "Ausnahmezustand Silvester" ausgerufen, was bedeutet, dass zusätzliche Führungsdienste und mehr Personal eingesetzt werden. So waren insgesamt 865 Kräfte der Berufsfeuerwehr, 550 ehrenamtliche sowie 90 Kräfte von Hilfsorganisationen der Bundeswehr und 20 Mitarbeitende des Technischen Hilfswerk im Dienst. "Wir hatten genügend Ressourcen und waren immer schnell vor Ort", sagte der Sprecher.

Gegen 00:45 Uhr brach in einem Supermarkt in Buckow ein Feuer aus, bei dem das gesamte Gebäude in Flammen aufging und das Dach einstürzte. Hier konnten die Einsatzkräfte "in der letzten Minute" verhindern, dass die Flammen auf zwei benachbarte Einfamilienhäuser übergriffen. Grund für den Brand war offenbar im hinteren Bereich des Ladens gelagerte Pyrotechnik.

43 Mal rückte die Feuerwehr in der Neujahrsnacht zu Einsätzen in den sogenannten "Böllerverbotszonen" aus. Nur sechs davon seien allerdings nach jetzigem Kenntnisstand in Verbindung mit gezündeter Pyrotechnik zu bringen. Die Feuerwehr behandelte auch dort schwere Verletzungen.





Hinzu kamen auch in diesem Jahr Angriffe auf Einsatzkräfte. Fünf Mal dokumentierte die Feuerwehr in diesem Jahr Übergriffe, vier davon unter dem Einsatz von Pyrotechnik. „Wer seinen Dienst in das Wohl der Allgemeinheit stellt und Menschen in Not zu Hilfe eilt, den beschießt man nicht mit Böllern. Dieses Verhalten ist nicht zu rechtfertigen“, sagte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen.

Die Feuerwehr zählte neben neun Pkw-Bränden mehrere Balkon- und Wohnungsbrände. So brannte in der Eisenacher Straße in Hellersdorf ein Keller aus. Vier Personen wurden aus den Flammen gerettet. Insgesamt hätten Notärzte 13 Personen gesichtet und untersucht.

Auch wegen Corona-Fällen musste die Feuerwehr in der vergangenen Nacht ausrücken. Drei Menschen mussten aus einem Pflegeheim wegen Corona-Verdachts in Kliniken gebracht werden.

Insgesamt zeigt sich die Feuerwehr mit ihrer Taktik und der Bewältigung der Einsätze zufrieden. "Uns war bewusst, dass der Jahreswechsel wie schon das ganze Jahr 2020 besonders wird. Ich wünsche mir für das nächste Jahr vor allem, dass die Menschen in Berlin noch mehr Vorsicht im Umgang mit Feuerwerkskörpern walten lassen", so Homrighausen.