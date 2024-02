„Sind auf einmal alle poly?“ Neuer Podcast ergründet das Sexleben Berlins

Köln hat den Karneval, München das Bier – Berlin hat Sex. So könnte man es sagen. Und diesem Alleinstellungsmerkmal der Stadt widmet sich nun auch der neue Vice-Podcast „Sex in Berlin“.

Pünktlich zum Valentinstag erscheint er mit der Host Nike Wessel. Im Intro stellt sie die Fragen: „Was ist los in dieser Stadt? Sind auf einmal alle poly? Ist es woke oder Wahnsinn?“ Beantwortet werden diese Fragen in Gesprächen mit Berlinerinnen und Berlinern aus der sexpositiven Szene.

In der ersten Folge spricht Wessel mit der Organisatorin einer „Naked Tea Party“, also einer Party, auf der alle nackt sind. Musik, Herzen, Blumen gäbe es bei solchen Partys, nur eben ohne Kleidung. Anders als der Titel des Podcasts vermuten lässt, müssen die Gäste der Veranstaltung davor versichern, dass sie hier keinen Sex haben werden. „Bei solchen Veranstaltungen geht es nicht nur ums Reinstecken, sondern auch um die Zwischenformen von Sexualität und darum, sich selbst kennenzulernen“, sagt Wessel.

Abendlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — abends direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Wessel selbst ist vor zehn Jahren zum ersten Mal auf eine Nacktparty gegangen. Der Podcast sei ihr Herzensprojekt, sagt sie. „Ich gehe eigentlich immer mit einem anderen Blick raus aus solch einem Event. Ich glaube, die Beschäftigung mit der eigenen Sexualität kann hilfreich sein für die Persönlichkeitsentwicklung.“

Neben der „Naked Tea Party“ geht es in den sieben Folgen auch um Schokoladenbaden in einer Dampfsauna im Swingerclub, spielerisches BDSM, sexologisches Fisten und um FKK-Strände.

Das Berliner Spektrum an Sex-Event-Angeboten scheint so breit wie die Sexualität selbst. „Es ist weltweit eine einmalige Szene, die wir hier haben in Berlin. Und deswegen lohnt es sich, davon zu erzählen“, sagt Wessel.

Wer also noch nicht weiß, was sich hinter Begriffen wie „Flogging“ und „Breath Play“ verbirgt, kann in diesem Podcast eine ganz neue Welt entdecken.