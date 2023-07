Sind Väter zu risikofreudig? Der tut nix, der will nur spielen!

Von Homer Simpson über Al Bundy bis zu Loriots Heinrich Lohse aus „Pappa Ante Portas“ – ein Blick in die mediale Mottenkiste der eigenen Kindheit heutiger Eltern zeigt: Väter haben angeblich weder Bock auf noch Ahnung von Kindererziehung. Und wenn sie es doch einmal versuchen, scheitern sie grandios. Im Alltag scheint sich dieser Eindruck zu bestätigen: Sind es nicht tatsächlich Väter, die öfter als Mütter ihre Kinder mal ohne Helm aufs Rad steigen lassen? Die sie bei kurzen Autofahrten zum Supermarkt nicht anschnallen? Die sie am Strand in der Sonne zu spät oder zu selten eincremen?