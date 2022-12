Singend auf dem Fahrrad Berliner trällern unterwegs aus voller Kehle

Berlin ist ein lauter Ort. Selbst wenn man sich nicht gerade an einem Freitag an der Ecke Kottbusser Damm/Maybachufer aufhält, wenn also gerade Markt ist und das Schreien der Verkäufer:innen mit denen der hupenden Autos und der allgemeinen Wuseligkeit der Passant:innen und Einkäufer:innen konkurriert. Ständig brummt, klappert, schnaubt oder piept irgendwo etwas.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden