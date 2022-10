„Sinnvoller Unterricht nicht möglich“ Auch nach Umzug keine Entwarnung für die Berliner Anna-Lindh-Schule

In der Anna-Lindh-Schule in Wedding, die wegen Schimmelbefalls geschlossen werden musste, ist offenbar auch nach dem Umzug in die frühere Air-Berlin-Zentrale keine Entwarnung angesagt. Die Lehrerinnen und Lehrer der Schule beklagen in einem offenen Brief, der dem Tagesspiegel vorliegt, dass „pädagogisch sinnvoller Unterricht“ unter den momentanen Umständen nicht möglich sei.

„Wir unterrichten mittlerweile ohne Material in provisorischen Räumen, aufgeteilt auf zwei Standorte zwischen Sperrmüll und Umzugskartons. Es fehlt an Grundlegendem wie Papier, Lehr- und Arbeitsmaterialien, Mobiliar, Fachräumen“, heißt es in dem Brief, der sich unter anderem an die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (beide SPD) und Bildungsstadträtin Stefanie Remlinger (Grüne) richtet.

Am neuen Standort gebe es keine Aula, keine Sporthalle und keinen kindgerechten Pausenhof. Bereits 120 Kinder seien abgemeldet worden. Die Schulaufsicht wolle nun Klassen zusammenlegen und Personal abziehen.

Neben der Behebung der geschilderten Missstände fordert das Kollegium eine langfristige zuverlässige Planung für die Zukunft der Anna-Lindh-Schule. Wie berichtet, hat selbst die seit Jahren engagierte Gesamtelternvertreterin ihr Kind von der Schule genommen.

