Sinti-und-Roma-Denkmal geschändet Mann schlägt mit Hantel auf Mahnmal in Berlin-Tiergarten ein

Am Mittwochmittag hat ein 34-Jähriger die Gedenkstätte für die ermordeten Sinti und Roma in Berlin-Tiergarten beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der Tatverdächtige „mit einer Hantelstange und einer darauf angebrachten Hantelscheibe“ auf das gläserne Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas im Simsonweg eingeschlagen haben.

Alarmierte Polizist:innen nahmen den 34-Jährigen in der Nähe der Gedenkstätte fest und beschlagnahmten das mutmaßliche Tatwerkzeug. Die Beamt:innen stellten die Identität des Tatverdächtigen fest, erteilten ihm einen Platzverweis und entließen ihn dann. Ein Fachkommissariat des Staatsschutzes ermittelt zur Sachbeschädigung. (Tsp)