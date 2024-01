„So schafft man es nie aus der BVG-Krise“ Berliner Senat streicht erstmals bestehende Busspur für Radweg

Trotz unpünktlicher Busse und Probleme der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) im dichten Stadtverkehr plant die Senatsverkehrsverwaltung bestehende Busspuren in Berlin zu streichen. Bereits im Frühjahr soll ein 400 Meter langer Bussonderfahrstreifen entlang der Otto-Braun-Straße in Prenzlauer Berg wegfallen. Stattdessen soll an der Stelle ein geschützter, breiter Radweg entstehen. Die drei Kfz-Spuren je Richtung bleiben hingegen bestehen.