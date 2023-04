So sieht Kai Wegners Wahltag aus Morgens Cappuccino, mittags Berlins neuer Bürgermeister

Kai Wegner trennt nur noch wenig von seinem Ziel. Läuft alles nach Plan, wird er am Donnerstagmittag zu Berlins neuem Regierenden Bürgermeister gewählt. Jahrelang hat er mit allen Mitteln darauf hingearbeitet. Viele haben trotzdem selbst nach seinem Wahlsieg nicht geglaubt, dass er, der Versicherungskaufmann aus Spandau, das schaffen kann. Doch an diesem 27. April führt Kai Wegners Karriere ihn an die Spitze des Berliner Senats und ins Rote Rathaus.