Solidarität mit Iran-Protesten Frauenkollektiv meldet Großkundgebung für Samstag in Berlin an

Mit einer Großdemonstration durchs Berliner Regierungsviertel möchte ein Frauenkollektiv an diesem Samstag die seit Wochen anhaltenden Proteste im Iran unterstützen. Angemeldet für den Protest sind bei der Polizei 50.000 Teilnehmer ab 15.00 Uhr an der Siegessäule in Berlin.

Der Titel lautet: „Solidarität mit den Protestierenden im Iran“. Anmelder ist laut Polizei das Kollektiv „Woman* Life Freedom Kollektiv“, das sich gegen Unterdrückung und Diskriminierung im Iran stark machen möchte.

Auch der bekannte iranisch-kanadische Aktivist Hamed Esmaeilion ruft zu der Demonstration auf. „Wir laden die europäischen Bürger ein, nach Berlin zu kommen“, schrieb er auf Twitter. Nach dem Tod seiner Frau und Tochter tritt Esmaeilion als Aktivist mit Protest-Organisationen im Ausland gegen die Islamische Republik auf. Seine Familie starb bei dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran im Januar 2020.

Auslöser der systemkritischen Massenproteste im Iran war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini Mitte September. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem. (dpa)

