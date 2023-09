Soll sieben Bootsmotoren gestohlen haben Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 31-Jährigen

Ein 31-Jähriger soll in Berlin-Reinickendorf die Motoren samt Schaltungen von sieben Anglerbooten gestohlen haben. Die Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage gegen den Mann wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen schweren Diebstahls.

Zusammen mit mindestens einem weiteren unbekannten Täter soll der Mann sich in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar 2020 Zugang zu einem Gelände verschafft haben, das von drei Angelvereinen genutzt wird. Er soll den Maschendrahtzaun zerschnitten und Verbindungstüren aufgehebelt haben und so an die Motoren und die Einhebelschaltungen gekommen sein, die Mitgliedern der drei Vereine gehören und einen Gesamtwert von mehr als 35 000 Euro haben sollen. (dpa)