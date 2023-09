Sommer und Herbst geben sich die Klinke in die Hand Viel Sonne am Tag, nachts sind Gewitter möglich

Sonne und einzelne Wolken erwarten die Menschen am Donnerstag in Berlin und Brandenburg. Nachts sind Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach startet der Donnerstag zunächst wolkig und trocken. Im weiteren Tagesverlauf wird es dann überwiegend sonnig, erst gegen Abend verdichtet sich die Wolkendecke in Westbrandenburg und Berlin. Dabei soll es in der Prignitz zu Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 29 Grad.

In der Nacht zum Freitag kommen gebietsweise Schauer auf, die sich ostwärts ausbreiten. Von der Prignitz bis zum Fläming können Gewitter auftreten. Es kühlt auf Werte zwischen 14 und 17 Grad ab.

Am Freitag wird es zunächst stark bewölkt, dabei tritt schauerartiger Regen auf. Am Nachmittag lockert es dann allmählich auf und es bleibt trocken. Die Temperatur liegt bei etwa 21 Grad. Nachts ziehen einige Wolkenfelder auf, es wird kein Regen erwartet. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad.