Sommermärchen reloaded Die EM ist für Berlin eine Chance, Gesicht zu zeigen – und zwar ihr bestes

Wenn ich an den „Sommer meines Lebens“ denke, dann ist es der Sommer der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Herrlich! Ich war 30 Jahre jung, frisch verliebt, glücklich als Berlin-Reporterin im täglichen Einsatz. Die Sonne schien gnadenlos vom Himmel – es war wirklich ein Sommermärchen.

Wohl auch, weil keiner damit gerechnet hat. Deutschland zeigte sich von seiner besten Seite, ein schwarz-rot-goldner Rausch. Nicht nur das DFB-Team spielte ansehnlichen Fußball, das ganze Land präsentierte sich als hervorragender Gastgeber. „Die Welt zu Gast bei Freunden“, war nicht nur ein Motto, es war Realität. Die Straßen geflaggt, flatternde Wimpel an Privatautos und Taxen, die Gesichter in Schwarz-Rot-Gold geschminkt – das war nun möglich. Auch strenge Fußball-Hasser ließen ich anstecken von diesem Sommer-Rausch.

Unvergessen die schwedischen Fans am Wittenbergplatz

Und Berlin erst. Die friedliche Stimmung auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor, Späti-Besitzer, die ihre Fernseher auf die Bürgersteige stellten, damit die Massen „public viewing“ hatten. Unvergessen die Tausenden schwedischen Fans, die den Wittenbergplatz mit ihren leuchtenden Trikots gelb färbten und mit uns sangen und tanzten.

18 Jahre später soll sich dieses Sommermärchen nun mit der Europameisterschaft im eigenen Land wiederholen – so wünschen es sich die Vermarkter und Politikerinnen und Politiker. Auch und vor allem in Berlin, wo am 14. Juli im Olympiastadion das Finale ausgetragen wird.

Die Messlatte ist hoch. Es ist eine andere Zeit, geprägt von geopolitischen Krisen, zwei großen Kriegen und noch immer spürbaren Folgen der Corona-Pandemie. Die Gesellschaft ist stark gespalten. Es werden Politiker körperlich angegriffen, wie kürzlich der Europaabgeordnete Matthias Ecke in Dresden, oder zuletzt die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) in einer Bücherei in Alt-Rudow.

Tanja Buntrock, stellvertretende Leiterin des Ressorts Berliner Wirtschaft, liebt Fußball und insbesondere Werder Bremen.

Und gerade deshalb könnte die EM eine Chance sein für Berlin. Denn sichtbar für die ganze Welt können die Bewohnerinnen und Bewohner Gesicht zeigen – und zwar ihr bestes. Immerhin werden 1,2 bis zwei Millionen Gäste in der Stadt erwartet. 300 bis 400 Euro pro Tag lassen sie schätzungsweise da für Essen, Trinken und Unterkünfte. Allein 50.000 holländische Fans werden wohl anreisen, um ihr Team „Oranje“ anzufeuern, das ihre Vorrunde in Berlin spielt.

Von den Besuchern und den daraus folgenden Mehreinnahmen profitiert die gesamte Stadt: der Handel, die Gastronomie und Hotellerie, die Verkehrsbetriebe, Kultureinrichtungen und viele mehr. Über die Steuereinnahmen fließt davon auch etwas in Berlins leere Kassen – und damit haben auch die Bewohnerinnen und Bewohnerinnen einen Vorteil.

Doch neben einer tollen gemeinsamen Zeit, die wir durch die Turnier-Wochen erleben können, bietet sich für Berlin die Gelegenheit, langfristig eine Visitenkarte für alle nach außen zu hinterlassen: als Investitionsstandort, als Arbeitsort. Denn in Zeiten des Fachkräftemangels, der längst ein Arbeitskräftemangel ist, werden dringend (junge) Talente gesucht. Und wenn die schönen Bilder dieses EM-Sommers um die Welt gehen, dann lockt das die Menschen an, die Lust haben auf Berlin, und nicht in erster Linie an „kaputte Metropole“ denken.

Ich gebe zu, die vergangenen Jahre waren nicht besonders freudig für Fans des DFB-Männerteams. Aber ich würde das WM-2006-Sommerfeeling gern noch einmal erleben: Allein schon, damit meine mittlerweile 14-jährige Tochter diese Stimmung nachempfinden kann. Vorgestern habe ich mir das Deutschland-Trikot in Pink bestellt, um in Stimmung zu kommen. Ein Anfang.