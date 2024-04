Sonderzüge und Festival zum Jubiläum Berliner S-Bahn feiert ihren 100. Geburtstag

100 Jahre sind eine lange Zeit. Als am 8. August 1924 die erste elektrische S-Bahn in Berlin Richtung Bernau fuhr, hieß die Endstation in Berlin noch Stettiner Bahnhof. Wenn am 8. August 2024 ein Sonderzug an dieses Jubiläum erinnert, startet er am Nordbahnhof. Aber nicht nur diese Station erhielt einen neuen Namen, es ist viel geschehen, an das die S-Bahn erinnern möchte.