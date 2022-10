Sonnenfinsternis 2022 in Berlin So können Sie heute das Himmelsspektakel beobachten

Der Mond am Mittagshimmel: Für zwei Stunden steht der Mond am Dienstag zwischen Sonne und Erde – ein seltenes Naturschauspiel. Auch in Berlin ist die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten, so denn das Wetter mitspielt und sich die Sicht frei bleibt: Der Deutsche Wetterdienst sagt für die Hauptstadt einen Mix aus klarem Himmel und Wolkenperioden vorher.

Die Verfinsterung beginnt ab dem späten Vormittag: Ab 11.10 Uhr mitteleuropäischer Zeit schiebt sich der Mond vor die Sonne, um 12.14 Uhr hat er sie etwa zu einem Drittel bedeckt – und um 13.19 Uhr ist das Spektakel dann schon wieder vorbei.

Das Science-Center „Experimenta“ überträgt das Spektakel heute im Livestream. Mehr Streams finden Sie weiter unten.

„Bei einer partiellen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond, von der Erde aus gesehen, nur einen Teil der Sonnenscheibe, die Sonne wird also nirgendwo ganz verfinstert“, erklärt die Stiftung Planetarium Berlin. Die Sonne erscheint dann als sichelartiges Licht – nicht als runde Scheibe.

Am deutlichsten wird die Finsternis in Westsibirien zu sehen sein, in Deutschland ist die Verfinsterung im Nordosten am stärksten. In Berlin wäre die „SoFi“ bei entsprechendem Wetter daher deutlich besser sichtbar als in vielen anderen deutschen Großstädten, die Sonne erreicht eine maximale Bedeckung von 32,3 Prozent.

Die letzte Verfinsterung konnte in Deutschland am 10. Juni 2021 erspäht werden, das nächste Mal ist eine partielle Sonnenfinsternis erst wieder am 29. März 2025 in Deutschland zu sehen.

Wo lässt sich die Sonnenfinsternis in Berlin am besten beobachten?

Für den Fall, dass die Finsternis auch in der Hauptstadt zu sehen ist, lädt die Stiftung Planetarium Berlin von 10 bis 14 Uhr an drei Standorte: So bietet die Wilhelm-Foerster-Sternwarte am Planetarium am Insulaner kostenlose Live-Beobachtungen an, ebenso wie die Archenhold-Sternwarte, Deutschlands größte und älteste Sternwarte, und das Zeiss-Großplanetarium.

Die letzten beiden Sternwarten halten zudem Kurzvorträge ab und stellen Basteltische für eigene Lochkameras und Sonnenuhren bereit.

Wer die Finsternis auf eigene Faust erspähen möchte, sucht sich einen Ort mit möglichst freier Sicht – etwa das Tempelhofer Feld, den Drachenberg oder einen anderen Stadtpark.

Dabei sollten wichtige Sicherheitshinweise beachtet werden: So weist die Stiftung Planetarium Berlin darauf hin, dass bei der Beobachtung niemals direkt in die Sonne geschaut werden sollte. Hier drohten schwere Augenschäden.

Achtung: Nicht direkt in die Sonnenfinsternis schauen!

Auch Sonnen- und Schweißerbrillen bieten keinen Schutz. Stattdessen sollten spezielle Sonnenfinsternis-Brillen mit CE-Symbol, Objektiv-Sonnenfilter oder eine Camera Obscura genutzt werden. An die ersten Besucher:innen in den Planetarien verteilt die Stiftung kostenlose Sicherheitsbrillen.

Die besten Livestreams zur Sonnenfinsternis

Und wenn der Hauptstadthimmel doch zuzieht? Dann bleibt die Flucht ins Netz: Die Webseite „Time and Date“ streamt das Schauspiel live von diversen Standorten, darunter Norwegen, Litauen und Abu Dhabi.

Falls der Stream zusammenbricht, bleibt das „Virtual Telescope Project“ direkt aus Rom – oder die Übertragung aus dem Planetarium Hamburg, an dem die Wolken vielleicht schon vorbeigezogen sind. Auch die „Astro AG Osnabrück“ überträgt die Sonnenfinsternis ab 10.45 Uhr. (mit dpa)

