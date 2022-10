South by Southwest Festival bald in Berlin „Wir wollen keinen billigen Abklatsch servieren“

Wer auf Youtube nach Videos von dem texanischen South by Southwest Festival sucht, findet etliche, in denen Menschen zu sehen sind, die mit breiten Bewegungen auf Bühnen gestikulieren, die über Zukunftsvisionen reden, die lange Bärte tragen, bunte T-Shirts, Turnbeutel, Hornbrillen oder Hemden. Im kommenden Sommer - so plant es der Senat - soll es diese Bilder auch aus Berlin geben. Denn das South by Southwest Festival, kurz: SXSW, das unter Tech-Gurus, Kreativen, Künstlerinnen und Werbern weltbekannt ist und auf dem schon Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und der ehemalige US-Präsident Barack Obama auf Podien saßen, soll ab kommendem Sommer jährlich in der Hauptstadt stattfinden.

Wie der Tagesspiegel-Checkpoint berichtete, ist einem Teil der Finanzierung dafür bereits in der vergangenen Woche im Berliner Abgeordnetenhaus zugestimmt worden. 3,5 Millionen Euro sollen an den Axel-Springer-Verlag und die Penske Media Group gezahlt werden, „um ein mehrtägiges Kreativfestival aufzubauen”. Laut der Wirtschaftsverwaltung soll diese Summe rund ein Drittel der Gesamtkosten des Festivals decken. „Die Mittel zur Deckung der restlichen Kosten müssen von der Projektgesellschaft mit Partnern und Sponsoren aufgebracht werden“, sagt der Sprecher der Wirtschaftsverwaltung, Matthias Kuder.

Veranstaltet werden soll das Festival, das in Austin eine Mischung aus Messe und Riesenparty ist, zum ersten Mal im nächsten Sommer mit zunächst 170 Konzerten und Clubevents, vier Kongressen und 30 temporären Kunstinstallationen im öffentlichen Raum. Kuder sagt: „Die SXSW wird nicht nach Berlin „transferiert“.“ Zusammen mit Akteurinnen und Akteuren der Kreativ- und Digitalszene wolle die Wirtschaftsverwaltung die Idee aus Austin in Berlin weiterdenken.

Das ist in Texas wirklich eine einzigartige Veranstaltung. Moritz van Dülmen

Was nach einem Mega-Event klingt, nach einer Republica in riesengroß oder einer Berlin Music Week der Superlative, finden nicht alle aus der Berliner Kreativwirtschaft gut. Da ist zum Beispiel Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin. Er war bereits fünf mal beim SXSW-Festival in Austin und glaubt, dass es schwierig wird, den Spirit, den das Event in Texas hat, hier herzuholen. „Das ist wirklich eine einzigartige Veranstaltung.“ Laut van Dülmen liege das vor allem daran, dass es in Austin keine Zusatz-Ablenkung gebe. „Da kommen dann wirklich alle nur wegen des Festivals hin und die komplette Stadt ist involviert - so gut wie jedes Café und jede Bar macht mit.“

Das Ganze auf einem Fünf-Kilometer-Radius zu veranstalten, so wie das in Berlin geplant ist, würde das Konzept abnutzen, meint van Dülmen. „Wir wollen hier ja keinen billigen Abklatsch servieren.” Bislang wurden die Kulturprojekte Berlin noch nicht gefragt,ob sie an der Umsetzung des Events mitwirken wollen. Dabei findet von Dülmen, dass es sinnvoller wäre, wenn Berlin ein eigenes Format entwickeln würde und sich lediglich von Southwest-Festival inspirieren lassen würde.

Eine Performance in Austin bei der diesjährigen Konferenz in Texas. © Getty Images for SXSW

Sven Weickert, Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, sieht das anders. Er sagt: „Ein Festival, das Kultur, Medien, Digitalisierung und Innovationen verbindet, fehlt noch in Berlin.” Als europäischer Metropole würde der Hauptstadt eine solche Veranstaltung gut zu Gesicht stehen, sagt Weigert. Vor allem die Start-up-Szene und die Wissenschafts- und Entwickler-Community könnten so zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Deshalb wäre ein solches Event ein echter Gewinn für Berlin.

Genauso sieht es Sebastian Stietzel, Präsident der IHK Berlin. Er sagt: „Dass Berlin als deutsche Start-up- und Kreativhauptstadt endlich ein Festival mit internationaler Ausstrahlung bekommt, wäre ein großartiger, aber auch überfälliger Erfolg.“ Seit Jahren fordere die Berliner Start-up- und Kreativszene eine solche Veranstaltung. „Für Unternehmerinnen und Unternehmer wäre das eine perfekte Plattform, um sich international zu vernetzen und Investorinnen und Investoren auf sich aufmerksam zu machen.“

Auch Thomas Lengfelder vom Hotel- und Gaststättenverband unterstützt das geplante Event. Er schreibt: “Das ist doch eine sehr gute Nachricht für Berlin und klingt sehr spannend.” Für Hotels, Gastronomie, Clubs und Bars habe jedes Großereignis einen positiven Effekt und die Branche könne nach den schweren Corona-Zeiten und der anstehenden Energie-Krise die Ansiedlung von neuen Formaten in Berlin nur begrüßen.

Bislang ist noch nicht klar, wie das Festival in Berlin heißen wird. South by Southwest wird es wohl nicht, denn die Namensrechte würden den Senat eine zweistellige Millionensumme kosten. Und auch spannend wird, was die Tickets für das Festival in Berlin kosten werden. Für das Dependent in Austin muss man im kommenden Jahr zwischen 700 bis knapp 2000 Dollar zahlen.

Zur Startseite