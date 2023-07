Sozialarbeiter über Berlins Drogen-Elend „Es gibt ein Bedürfnis nach Rausch“

Herr Dau, Herr Hampel, Sie sprechen in Neukölln auf der Straße gezielt Drogensüchtige an. Woran erkennen Sie, ob jemand konsumiert oder bloß obdachlos ist?

Dau: Ich mache diese Arbeit seit etwa zwanzig Jahren und sehe, ob jemand Substanzen konsumiert hat. Gut zu unterscheiden ist es an den Pupillen. Große bedeuten Amphetamin- und Kokain-Konsum, stecknadelkleine deuten auf Opiate hin, also etwa Heroin. Obdachlose Personen ohne Substanzgebrauch werden an die Obdachlosenhilfe weitervermittelt.

Hampel: Wer uns noch nicht kennt, dem stellen wir uns vor und fragen, wie es ihm geht und was er braucht. Manche reagieren erstmal abwehrend und skeptisch. Für uns ist es da schon ein Erfolg, wenn Menschen beim Erstkontakt nicht sofort weglaufen.