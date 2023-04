Spandau macht Platsch! Das hat der Freibad-Sommer im Berliner Westen zu bieten

Platsch! Der Freibad-Sommer fällt im Berliner Westen doch nicht ins Wasser. Das Sommerbad Staaken-West wird in diesem Sommer schon am 3. Juni geöffnet - und nicht nur in den Sommerferien (ab 13. Juli). Die Dauer, die News zur Sommersaison in Halle Spandau Süd und die Schließzeiten in Spandau Nord: Das alles nennen die Berliner Bäderbetriebe um Johannes Kleinsorg jetzt im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.