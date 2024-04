Spardebatte trotz Rekordausgaben Wie sich Schwarz-Rot beim Haushalt verheddert

Das soll er also gewesen sein – der große Befreiungsschlag von Schwarz-Rot in Sachen Haushalt. Monatelang mussten CDU und SPD verhandeln, um festzustellen, dass im laufenden Jahr etwas mehr als eine Milliarde Euro gar nicht gebraucht werde, und das bisschen, was dann noch fehlt, gar nicht mehr so schlimm sei.