Spardruck im Berliner Haushalt Der Senat muss an die großen Ausgabenposten ran

Wie schlimm es um die Haushaltslage in Berlin steht, lässt sich an einem unscheinbaren Satz ablesen: „Die Koalition ist sich einig, dass eine Koalitionsspitzenrunde zu Finanzfragen vorerst monatlich zusammenkommen soll“, heißt es in einem Beschluss von CDU und SPD, der am Sonntagabend getroffen wurde.

Was technokratisch klingt, ist nichts anderes als die Ankündigung, vorsorglich einen Katastrophenstab einzurichten. Denn die Sparvorgaben, die die Koalition für dieses Jahr nur mit viel Mühe umsetzen konnte, werden sich im kommenden Jahr und in den Jahren darauf noch einmal potenzieren.

Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, braucht es politische Führung. Immerhin: Dies haben CDU und SPD nun verinnerlicht, nachdem manche in der Koalition die Sparvorgaben am Anfang des Jahres noch als Alltagsgeschäft einer Regierung verharmlosen wollten.

Rasenmäher-Taktik wird 2025 nicht mehr funktionieren

Und die Koalitionsspitzen setzen auch gleich ein erstes Ausrufezeichen: Schon jetzt sollen die einzelnen Ressorts Vorschläge erarbeiten, wie sie im Jahr 2025 zehn Prozent ihres Etats einsparen können. Sollte es tatsächlich so kommen, würde dies das Land Berlin vermutlich an den Rand mehrerer Gesetzesbrüche bringen.

Daniel Böldt ist landespolitischer Korrespondent beim Tagesspiegel.

Dennoch wird ein öffentlicher Aufschrei einzelner Senatorinnen und Senatoren, wie vor fünf Monaten, als Finanzsenator Stefan Evers (CDU) gerade mal rund sechs Prozent verlangte, diesmal vermutlich ausbleiben. Zum einen dürfte jede und jeder im Senat verstanden haben, welche finanzpolitischen Herausforderungen auf das Land Berlin zukommen. Zum anderen ist bereits jetzt klar, dass nicht jedes Ressort am Ende den gleichen Anteil liefern muss beziehungsweise liefern kann, ohne gesetzliche Aufträge zu gefährden.

Wie geht es also weiter? Über 600 Titel im Haushalt haben die Koalitionäre im laufenden Haushalt angefasst und so mühsam die noch notwendigen rund 570 Millionen Euro zusammengekratzt. Die Maßgabe lautete: Möglichst niemand soll merken, dass überhaupt gespart wird. Dass dies schon bei diesen im Vergleich zu den Folgejahren homöopathischen Einsparungen nicht gelingen wird, werden die kommenden Tage zeigen. Einsparungen im ohnehin schon völlig überlasteten Krankenhaus des Maßregelvollzugs, beim Haus der Wannseekonferenz und bei den Universitäten werden entsprechende Reaktionen hervorrufen.

Schon allein deshalb wird die Rasenmäher-Taktik, mit der nun jedem Ressort zwei Prozent des Etats gekürzt wurden, im kommenden Jahr nicht mehr funktionieren. Die Koalition muss priorisieren. Ob das mit den „Zukunftskonzepten“, die nun jede Verwaltung erarbeiten soll und innerhalb derer die Aufgaben als unverzichtbar, wichtig oder verzichtbar gelabelt werden sollen, bleibt abzuwarten.

Wahrscheinlicher ist, dass die CDU und SPD schmerzhafte politische Prioritäten setzen müssen. Beliebt wird sich die Koalition damit nicht machen. Doch je früher sie sich dazu durchringt, desto mehr Zeit bleibt, diese Maßnahmen zu kommunizieren, und desto geringer wird am Ende die Unsicherheit in der Stadt.