Spargelessen der Berliner Pressekonferenz „Ist aber sehr al dente!“

Der Termin ist kühn gewählt: Während bundespolitische Events gern an Sitzungswochen-Alltagen stattfinden, sucht sich die Berliner Pressekonferenz ausgerechnet die Walpurgisnacht für ihr traditionelles Spargelessen aus.

Das findet am traditionellen Ort im 14. Stock des Hotels Intercontinental statt, im Hugos, das mit seinem wunderbaren Ausblick auf die Stadt eine Steilvorlage für Selfies bietet. Der Vorsitzende der Berliner Pressekonferenz, Thomas Klein, kann sich denn über Zulauf auch tatsächlich nicht beklagen.

„Alle da!“ ruft Bahn-Vorständin Sigrid Nikutta fröhlich und begrüßt strahlend den Ehrengast Kai Wegner, der wie die alte Bekannte den Raum geradezu vorschriftsmäßig durcharbeitet. Die Botschafter Polens und der Ukraine, Darius Pawlos und Oleksii Makeiev, sind ebenso vertreten wie Spitzenvertreter der Berliner Wirtschaft, zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende der Gasag, Georg Friedrichs.

Die kurzfristige Absage

Eine kurzfristige Absage hat es allerdings gegeben. Am Montag hatte Verkehrssenatorin Manja Schreiner, deren Name noch auf den ausliegenden Gästelisten steht, ihre Zusage zurückgezogen. Auf seine Nachfrage, ob das wirklich nicht zu ändern sei, habe er nur ein „Es geht wirklich nicht“ als Antwort bekommen, berichtet Gastgeber Thomas Klein. Erst mit dem Rücktritt der Senatorin am Dienstag wurde ihm der Grund klar. In seiner Begrüßungsansprache mutmaßt er auch, dass dieses Thema wohl bei den Tischgesprächen eine Rolle spielen würde.

5 Jahre sind vergangen seit dem letzten Spargelessen der Berliner Pressekonferenz

Mit der Nachfolge wolle er sich die notwendige Zeit lassen, sagt Kai Wegner beim Vorempfang in kleiner Runde. Den ganzen Tag habe er Sitzungen gehabt, Gespräche geführt. Menschlich tue ihm die ganze Sache sehr leid. Nun müsse eine richtig gute Lösung her.

Als er sich nach seiner Rede wieder am Tisch niederlässt, sagt er spontan, dass er ganz vergessen habe, auf den Rücktritt einzugehen. Bald bestimmt dann ein Personalproblem ganz anderer Art die Gespräche.

Spott über den imaginären Küchenjungen

Ausgerechnet im Hugos, das unter den besten Restaurants der Stadt eine Art Veteranen-Position einnimmt, kommt der Spargel noch fast roh auf den Tisch. Nachdem Witze wie „Ist aber sehr al dente!“ aufgebraucht sind, macht Spott über den imaginären Küchenjungen die Runde, der wohl als einziger verdonnert gewesen sei, vor dem Tag der Arbeit tatsächlich zu arbeiten. Der Gastgeber nimmt es gelassen. „Ich hätte ihn weicher gekocht“, sagt er schulterzuckend. Aber er kann ja nicht alles machen.

Nach fünfjähriger pandemiebedingter Spargelessen-Pause geht er nochmal auf die Geschichte seiner Institution ein, 1918 gegründet, von den Nazis verboten, nachdem Krieg unter anderem von Willy Brandt wieder mitgegründet. Er warnt vor zunehmenden Angriffen auf die Pressefreiheit.

Sie sind eine wirkliche Institution der Berliner Presselandschaft. Kai Wegner über Brigitte Grunert

Eine besondere Ehrung gibt es für Brigitte Grunert. Der langjährigen Rathaus-Reporterin des Tagesspiegels dankt Thomas Klein ausführlich für ihr umfassendes ehrenamtliches Engagement für die Berliner Pressekonferenz. „Es werden wohl 32 Jahre gewesen sein“, sagte sie später auf Nachfrage.

Wowereit und Wegner verstehen sich

Der frühere Regierende Bürgermeister Walter Momper sitzt neben ihr am Tisch, aber auch seine ebenfalls anwesenden Vorgänger Klaus Wowereit und Michael Müller kennen Grunert im Einsatz. „Sie sind eine wirkliche Institution der Berliner Presselandschaft“, gratuliert Kai Wegner.

Besonders mit Klaus Wowereit scheint der aktuelle Regierende Bürgermeister ein gutes Verhältnis zu pflegen. Mehrfach geht er in seiner Rede auf die guten Ratschläge ein, die er vom Vorvorvorgänger erhalten habe.

Geehrt für langjähriges Engagement. Brigitte Grunert im Gespräch mit Kai Wegner. © DAVIDS/DAVIDS

Ausführlich bedankt er sich aber auch bei den anwesenden Senatoren, Christian Gäbler, Iris Spranger, Cansel Kiziltepe, Katharina Günther-Wünsch, Franziska Giffey und Joe Chialo für die gute Arbeit, die sie vor allem auch dank der guten Zusammenarbeit geleistet hätten. Ja, man ringe auch miteinander, das müsse sein, sonst wäre man ja in einer Partei, sagte er.

Einen kleinen Seitenhieb mag er sich dann doch nicht ersparen: „Wir erzeugen nicht so viele Schlagzeilen wie eine Regierung mit den Grünen“. Zwar habe er sich manches schneller gewünscht, aber: „Wir bringen Dinge voran.“ Angesichts der vielen Medienvertreter wünscht er sich, dass mal jemand das Bürgeramt Klosterstraße hervorhebt. Das sei nämlich das drittbeliebteste in ganz Deutschland.

Ratgeber Wowereit, mit sportlicher Golf-Bräune geradezu verjüngt, meint nach dem Dessert, dass sich Wegner wohl schon Gedanken gemacht haben müsste über die Nachfolge seiner Verkehrssenatorin. Über die wird an diesem Abend eigentlich nur Gutes gesagt, immer wieder wird erwähnt, was für einen harten Job sie in einer Verwaltung leisten musste, die ihr politisch wohl nicht immer folgen konnte.

Die Frage „Musste der Rücktritt wirklich sein?“ zieht sich wie ein Mantra durch die Gespräche. Insofern mag Vergesslichkeit nur Wegners Ausrede dafür gewesen sein, dass er es stilistisch für gar nicht angebracht hielt, schon an diesem Abend über eine Nachfolge zu reden.