Sparplan für Polizei, Feuerwehr und Sport Hier will Berlins Innensenatorin den Rotstift ansetzen

Vorerst weniger Bodycams, späterer Kauf von neuen Einsatzwagen und Einschnitte bei der Kriminaltechnik – Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) plant wegen der Sparvorgaben des Senats massive Einschnitte bei der Polizei, aber auch beim Sport und der Feuerwehr. Nur beim Personal soll nicht gekürzt werden, sagte Spranger dem Tagesspiegel.

Insgesamt 62 Millionen Euro muss die Innen- und Sportverwaltung in diesem Jahr einsparen. Damit würde die schwarz-rote Koalition 42 Millionen Euro weniger für Investitionen und Sachmittel für Inneres und Sport ausgeben als Rot-Grün-Rot im Jahr 2022.

Ihr Ressort habe in den vergangenen Wochen jeden Posten des Haushalts durchforstet, sagte Spranger. Allein bei der Polizei würden nach ihrem Sparplan 20 Millionen Euro wegfallen. Weil sie in anderen Bereichen noch härter heranging, konnte Spranger den eigentlichen Polizei-Anteil für die Sparziele von 28 Millionen zumindest leicht senken. Andere Bereiche hätte sich wegen der Bedeutung der Polizei solidarisch bei den Sparzusagen gezeigt.

Konkret soll der Kauf neuer Einsatzfahrzeuge für die Polizei teils verschoben werden, nicht alle für dieses Jahr geplanten Bodycams werden beschafft. Auch beim Landeskriminalamt muss gespart werden – hierbei vor allem bei der Forensik und dem Kriminaltechnischen Institut. Dabei sind beide enorm wichtig für gerichtsfeste Beweise in Strafverfahren. Bei der Polizei gibt es ansonsten kaum Spielraum, die meisten Mittel sind gebunden.

Bei der Feuerwehr sollen zehn Millionen Euro eingespart werden, auch hier etwa im Bereich der Fahrzeuge. Die bisher vorgesehenen acht Millionen Euro für die 175-Jahr-Feier der Feuerwehr im Jahr 2026 sind aus Sicht der Innenverwaltung kaum vertretbar.

Ein großer Brocken ist das Sanierungsprogramm für Sportstätten. Schwarz-Rot hatte es pro Jahr von 18 auf 30 Millionen Euro aufgestockt. Hier werden zehn Millionen pro Jahr gestrichen. Auch in anderen Bereichen des Sports sollen elf Millionen Euro gespart werden – aber weniger beim Breitensport. Nun soll beim Rahmenprogrammen und bei Festen für einige Events scharf nachgerechnet werden.

Das Plus für die Sanierung der Sportstätten wird gestrichen

Beim Landesamt für Ordnungs- und Bürgerangelegenheiten sollen 2,6 Millionen Euro und beim Landesamt für Einwanderung 1,5 Millionen Euro eingespart werden. Die Verfassungsschutzabteilung der Innenverwaltung muss eine halbe Million Euro weniger ausgeben, die Innenverwaltung an sich muss drei Millionen erbringen.

Die Details will Spranger nun den Koalitionsfraktionen vorlegen und eine Debatte über die Folgen des Sparkurses eröffnen. Der verlangt von allen Ressorts, dass sie in diesem Jahr zwei Prozent und im nächsten Jahr bis zu acht Prozent weniger ausgeben. Der Doppelhaushalt 2024/25 war von der Koalition völlig überzeichnet worden, zahlreiche Posten sind nicht gedeckt. Daher müssen die Ressorts jetzt Rotstift-Vorschläge machen.

Mit Blick auf die Sparziele im nächsten Jahr will Spranger zugleich deutlich machen, was dieser Kurs für Folgen hat. „Man muss sich politisch entscheiden“, sagte die Senatorin dem Tagesspiegel. „Die Gießkanne funktioniert nicht mehr. Wir müssen Schwerpunkte setzen. Denn ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit.“

Zugleich appellierte Spranger an den Koalitionspartner. „Die Sicherheit war das zentrale Thema der CDU. Jetzt müssen wir uns ehrlich machen“, sagte die Senatorin. „Angesichts der internationalen Sicherheitslage, der Versammlungen und Großlagen in der Stadt mit fast vier Millionen Einwohnern müssen wir uns klarmachen, was das Sparen an der inneren Sicherheit bedeutet.“

Spranger erneuerte ihre Warnung vom Januar mit Blick auf die noch härteren Sparziele für 2025: „Wenn das so kommt, kann ich Polizei und Feuerwehr schließen.“ Auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte im März gesagt: „Einsparungen sind bei uns schwer vorstellbar. Da ist definitiv kein Spiel, nicht bei Fahrzeugen, nicht bei unseren Gebäuden und dem jetzt schon vorhandenen Sanierungsstau.“