Das große Sparen kommt erst noch Drohen Berlin neue Sarrazin-Jahre?

Auf Berlin kommen laut Finanzsenator Stefan Evers (CDU) in den kommenden Jahren „weitaus größere Herausforderungen“ zu als die am Dienstag bekannt gewordenen Sparpläne über 570 Millionen Euro der schwarz-roten Koalition.

Bereits im kommenden Jahr müssen weitere rund zwei Milliarden Euro sogenannte Pauschale Minderausgaben benannt werden. Dabei handelt es sich um Geld, das CDU und SPD im Haushalt zwar verplant haben, aber nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt ist.

Auf die Sparvorgaben für das aktuelle Haushaltsjahr hatten sich CDU und SPD am Wochenbeginn nach monatelangen Verhandlungen geeinigt. Bei den Einsparungen für 2025 soll es schneller gehen. „Wir haben beschlossen, sofort weiterzuarbeiten, um auch die Pauschalen Minderausgaben für 2025 noch in diesem Jahr zu belegen“, sagte Evers dem Tagesspiegel. Ziel sei Ende Oktober 2024, heißt es in einem Beschluss von CDU und SPD.

Niemand sollte sich etwas vormachen: Das wird ein gewaltiger politischer Kraftakt. Stefan Evers (CDU), Finanzsenator von Berlin über den nächsten Haushalt

Als ersten Schritt sollen die einzelnen Senatsverwaltungen Vorschläge erarbeiten, wo sie zehn Prozent ihres Etats einsparen können. Zum Vergleich: In diesem Jahr muss jede Senatsverwaltungen nur zwei Prozent sparen. Dass am Ende wirklich jedes Ressort ein Zehntel streichen muss, scheint jedoch ausgeschlossen. Es handle sich um eine „Vorsichtsmaßnahme“ sagt ein Finanzexperte aus der Koalition.

Ergebnisse der Bevölkerungszählung könnten Berlin Geld kosten

Wahrscheinlicher ist, dass die Koalition wie bereits 2024 bei zahlreichen Großposten wie Personalkosten, Wohnbauförderung oder beim öffentlichen Nahverkehr spart. Auch dass die Zuwendungen an die Bezirke, so wie im laufenden Haushaltsjahr, außen vor bleiben, ist unwahrscheinlich.

Dennoch werden die Sparzwänge für die einzelnen Verwaltungen wohl härter ausfallen als in diesem Jahr. Hinzu kommt: Durch die Ergebnisse der Bevölkerungszählung Zensus, die voraussichtlich am 26. Juni vorgestellt werden, könnte Berlin in Zukunft auch deutlich weniger Geld aus dem Länderfinanzausgleich zustehen.

Für die Zukunft braucht es laut Evers „strukturell dauerhaft wirksamen Maßnahmen“. So sind etwa die Verwaltungen angehalten, ihre Aufgaben strikt zu priorisieren und mögliche Doppelstrukturen abzubauen. Auch der bereits beschlossene Stopp weiterer Büroanmietungen fällt darunter. Damit sollen „wichtige Voraussetzungen für die nächste Haushaltsaufstellung“ geschaffen werden.

„Niemand sollte sich etwas vormachen: Das wird ein gewaltiger politischer Kraftakt“, sagte Evers. „Aber er ist nötig, um das Niveau der Staatsausgaben in Berlin zu normalisieren und eine Haushaltsnotlage zu vermeiden.“

Das Land Berlin gibt aktuell rund 40 Milliarden Euro im Jahr aus. 2019, dem Vor-Corona-Jahr, waren es noch knapp unter 30 Milliarden Euro. Durch die Pandemie und die Folgen des Ukrainekrieges sind die Staatsausgaben in den vergangenen fünf Jahren rasant gestiegen. Möglich wurde das auch durch Ausnahmeregeln bei der Schuldenbremse, die nun nicht mehr greifen.

Ausgaben innerhalb fünf Jahren um ein Drittel gestiegen

Wie groß die Herausforderung ist, den Haushalt wieder auf eine Entwicklung des Vor-Krisen-Niveaus zurückzuführen, hat die Finanzverwaltung in ihrer Finanzplanung bis 2027 beschrieben. Darin heißt es: „Würde man das bestehende und im Entwurf des Doppelhaushalts 2024/2025 vorgesehene Ausgabenniveau in die Planungsjahre 2026/27 fortschreiben, führte es dort zu negativen Finanzierungssalden von über drei Mrd. Euro pro Jahr.“

Konkret rechnet die Finanzverwaltung mit einem Minus von 3,1 Milliarden Euro für das Jahr 2026 und mit einem Minus von 3,4 Milliarden Euro für das Jahr 2027. Vorausgesetzt ist dabei wohlgemerkt, dass die Einsparungen von 2024 und 2025 auch dauerhaft sind.

Angesichts dieser Zahlen ist es wenig verwunderlich, dass in Hintergrundgesprächen mit Koalitionspolitikern immer öfter ein Name fällt: Thilo Sarrazin, von 2002 bis 2009 Finanzsenator in Berlin. Sarrazin setzte Anfang der 2000er-Jahre zusammen mit dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit eine rigide Sparpolitik durch, um die massive Verschuldung Berlins zu stoppen.

Die Sparpläne Sarrazins lösten massiven Widerstand und Verunsicherung in der Stadt aus. Einige Koalitionspolitiker fürchten, dass dies nur ein Vorgeschmack gewesen sein könnte auf das, was Berlin in den kommenden Jahren bevorsteht.