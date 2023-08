Spaziergängerinnen entdeckten Leiche 89-Jähriger tot aus Weißem See in Berlin-Pankow geborgen

Im Weißen See in Berlin-Pankow ist bereits am vergangenen Freitag ein toter Mann entdeckt worden. Es handle sich um einen 89-Jährigen, der am Vorabend als vermisst gemeldet wurde, berichtete am Montag die „Berliner Morgenpost“ unter Berufung auf die Polizei.

Zwei Spaziergängerinnen hatten den leblosen Körper dem Bericht zufolge am Morgen am südlichen Ufer des Gewässers entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Polizei habe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Das Ergebnis der Obduktion stehe noch aus, berichtete der „RBB“ am Montagnachmittag ebenfalls unter Verweis auf die Polizei. (Tsp)